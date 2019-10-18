Arap gazeteciler: Türkiye zafer kazandı
Arap gazeteciler, Türkiye'nin ABD ile Suriye'nin kuzeydoğusu için yaptığı anlaşmayla zafer kazandığını ifade etti.
Mısırlı deneyimli gazeteci Ahmed Mansur mutabakata ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin, ABD ile yaptığı anlaşmadaki büyük zafer 32 kilometrelik bir derinlikte güvenli bölgenin oluşması değil bilakis büyük zafer dünyadaki süper güç olan ABD'ye şartlarını kabul ettirmesi ve tüm dünya ülkelerinin Türkiye'yi artık küresel bir güç olarak görmesidir" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Raşid bin en-Nuaymi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, anlaşmayı Türkiye'nin hem siyasi hem askeri zaferi olarak değerlendirdi.
Katar'ın Lusail gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Hacci, Türkiye-ABD arasında varılan mutabakatla, Türkiye'nin istediğini elde ettiğini belirtti.
Hacci paylaşımında, "Arap Birliği, Türkiye aleyhindeki açıklamalarından sonra ne yapacak? Arap Birliği, ne zamana kadar bu akılla yönetilecek? Biz üzerinde düşünülmesi ve gözden geçirilmesi gereken tarihi bir dönemden geçiyoruz" ifadelerine yer verdi.