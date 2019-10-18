Ahmet Davutoğlu yeni parti için harekete geçti!

AK Parti'den ihracı istenmesi sonrası ekibiyle beraber istifa eden Ahmet Davutoğlu, henüz resmiyete kavuşturmadığı yeni parti çalışmasının ilk buluşmasını Manisa'da gerçekleştirecek.

AK Parti'de başlatılan ihraç sürecinin ardından ekibiyle beraber genel başkanlığını yaptığı AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu yeni partinin ilk buluşması için düğmeye bastı. Parti çalışmalarını ekibiyle birlikte yürüten Ahmet Davutoğlu kurulacak yeni partinin ilk buluşmasını Manisa'da yapacağı öğrenildi.

Ahmet Davutoğlu ve ekibi şehitliği ziyaret etti

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet bugün Manisa'da şehitliği ziyaret ettiler. Şehitlikte dua eden mezarlara gül bırakan Davutoğlu'na yakın ekibinden Selçuk Özdağ ve eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de eşlik etti.

İlk buluşma Manisa'da

Partiyi henüz resmiyete kavuşturmayan Ahmet Davutoğlu ve ekibi bugün Manisa'da yeni parti kurulması beklenen partinin ilk buluşmasını yapacaklar

Ne olmuştu?

3 Eylül'de AK Parti MKYK toplanmış burada alınan kararla eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verilmişti.