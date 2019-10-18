Babel’den taraftarlara, Çok konuşuyorsunuz işareti

Galatasaray’ın Sivasspor’u konuk ettiği mücadelede takımının üçüncü golünü atan Babel, taraftarlara çok konuşuyorsunuz şeklinde bir hareket yaptı.

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı ekibin Hollandalı yıldızı Babel, attığı golün ardından kendisini eleştirenlere cevap verdi. Galatasaraylı futbolseverlerin bir kısmı Babel’i bencil oynadığı için sert bir şekilde eleştiriyor.

Çok konuşuyorsunuz hareketi yaptı

Şampiyonlar Ligi’inde oynanan PSG maçında Belhanda’ya pas vermediği için küfür ve hakaret içeren yorumlar alan deneyimli futbolcu, Instagram hesabını kapatmıştı. Babel, Sivasspor’a attığı golün ardından iki eliyle tribünlere doğru ‘çok konuşuyorsunuz’ anlamında bir hareket yaptı.

Golcü isim, Beşiktaş’ta oynadığı dönemde de zaman zaman siyah-beyazlı taraftarlarla kapışmıştı.