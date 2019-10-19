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Galatasaray 5 maç sonra galip

Galatasaray 5 maçlık galibiyet hasretini Sivasspor maçında sona erdirdi.

Süper Lig’in 8. haftasında evinde Sivasspor ile mücadele eden Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu karşılaşma ile birlikte sarı-kırmızılılar kötü seriyi de bitirdi.

Galatasaray, geride kalan süreçte 3 Süper Lig, 2 de UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 4 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştı.
Cimbom; Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Club Brugge ile berabere kalıp, Paris Saint Germain'e ise mağlup olmuştu.

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