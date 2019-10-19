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Mecnun Otyakmaz: Elimizden geleni yaptık ama olmadı

İhlas Haber Ajansı

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray karşısında ellerinden geleni yaptıklarını fakat sonucun istedikleri gibi olmadığını söyledi.

Sivasspor, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 3-2 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, “İyi bir performans gösterdik ama maalesef ligde Galatasaray’a karşı burada hiç puan alamadık. Bugün çok yaklaşmış olmamıza rağmen yine alamadık. Özellikle ikinci yarı göstermiş olduğumuz mücadeleden dolayı takımımı ve teknik heyetimi kutluyorum. İkinci yarı gol pozisyonu bulduk olmadı. Elimizden geleni yaptık ama olmadı” diye konuştu.

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