Kız çocuğuna istismarda bulunan şüpheli: Kızı ikinci eş olarak istedim

İstanbul Arnavutköy'de annesiyle birlikte yaşayan 14 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğu cinsel saldırıdan tutuklanan şüpheli emniyetteki ifadesinde "Kızı ikinci eş olarak istedim" diyerek kendini savundu.

İstanbul Arnavutköy'de 14 yaşındaki Suriyeli bir çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Dernek yöneticisi durumu polise bildirdi

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde annesiyle birlikte yaşayan 14 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk bir derneğe başvurarak, ev sahibi tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyledi. Dernek yöneticisinin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.Ç'yi gözaltına aldı.

Kızı ikinci eş olarak istedim

Emniyetteki ifadesinde, kızı kendisine iki ay önce eş olarak istediğini öne süren şüpheli C.Ç, dini nikah yaptıklarını, resmi nikah yapmaması üzerine kendisinin bu suçlamayla karşılaştığını savundu. Çocuğun annesi ise şüphelinin kızını zorla alıkoyduğunu, şikayetçi olmaları durumunda öldürülme korkusuyla kimseye bir şey söyleyemediklerini öne sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.