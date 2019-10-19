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Ömer Bayram Beşiktaş derbisinde yok

Sivasspor maçında gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düşen Galatasaraylı Ömer Bayram, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Süper Lig’in 8’inci haftasında Galatasaray, evinde Demir Grup Sivasspor’u ağırladı. Karşılaşma sarı-kırmızılıların 3-2’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Andone golle tanıştı
Galatasaray’ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone, Sivasspor maçıyla birlikte Galatasaray kariyerindeki ilk golünü attı. Bu sezon 3 maçta forma şansı bulan oyuncu, Terim’in forma vermesiyle Sivasspor karşısında 4’üncü maçına çıktı. Maçın 22’nci dakikasında sol çapraz güzel bir şutla ağları havalandıran Andone, gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Andone, karşılaşmadaki ikinci golünü ise penaltıdan kaydetti.

Ömer Bayram derbide yok
Sarı-kırmızılılarda Ömer Bayram, 78’inci dakika gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Ömer, ligin 9’uncu haftasında deplasmanda oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

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