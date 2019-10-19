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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'a telefonda bu yanıtı vermiş

Barış Pınarı Harekatı devam ederken ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesinin çarpıcı detayını Hande Fırat aktardı.

Barış Pınarı Harekatı sürerken ABD Başkanı Trump, ısrarla Türkiye'ye terör örgütü YPG ile görüşme çağrısı yaptı. Trump ve ABD yönetimi "ateşkes" ve arabulucu" kelimelerini sık sık kullandı.

Öyle ki Trump, harekatın başladığı ilk günü Erdoğan'a gönderdiği skandal mektupta da terörist başı Mazlum Kobani ile anlaşmaya çağırdı.

Harekatın ilerleyen günlerinde 14 Ekim'de Erdoğan ile Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Merak edilen telefon görüşmesinin ayrıntılarını Hürriyet yazarı Hande Fırat köşe yazısında paylaştı.

Sen El-Kaide ve DEAŞ ile masaya oturur musun?

Trump'ın YPG ile masaya oturun çağrısını telefonda yinelediğini belirten Fırat, yazısına şöyle devam etti:

"Tepkisini, teröre bakışını telefonda çok açık sözlerle ortaya koyan, “Türkiye’nin terör örgütleriyle masaya oturmayacağını” söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sen El-Kaide ve DEAŞ ile masaya oturur musun?” sorusunu yönelttiği Trump’a “Bizim açımızdan böyle bir şey asla söz konusu olamaz” yanıtını verdi."

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