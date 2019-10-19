YPG çekiliyor mu? Alandan ulaşan son istihbarat

Barış Pınarı Harekatı'na ara veren Türkiye YPG'li teröristlere verdiği 120 saat 22 Ekim akşamı sona erecek. Peki teröristler çekiliyor mu? Tel Abyad ve Rasulayn hattında yaşanan son gelişmeleri Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu köye yazısında aktardı.

Türkiye YPG'li teröristlerin sınırdan 32 kilometre çekilmesi için Barış Pınarı Harekatı'na 5 gün ara verdi. 17 Ekim saat 22.00'de başlayan süre 22 Ekim saat 22.00'de sona erecek.

Buna göre belirlenen YPG'nin elindeki ağır silahlar toplanacak, muharip mevziler yok edilecek.

Peki ABD ile Türkiye'nin 13 maddelik anlaşması şu ana kadar sahaya yansıdı mı? Güvenli bölgede neler oluyor? Merak edilenleri Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, sahadan gelen istihbaratı yazısında paylaştı:

30-40 kadar üst kademe terörist direnç gösteriyor

Alandan ulaşan istihbarat; Kandil artığı, PKK terör örgütünün sözde komutanı olarak bilinen 30-40 kadar teröristin direnç gösterdiği yönündedir.

Gençlerde çözülme var

Buna karşın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı ile birlikte YPG'li teröristlerin zorla silah altına aldığı 16-18 yaş arasındaki gençlerin önemlice bölümünün çözüldüğü ve sahaya dağılmış durumda olduğu bildirilmektedir. Bilhassa Tel Abyad- Resulayn arasındaki hatta kalan terörist sayısı yüzlerle ifade edilmektedir. Örgütün M4 karayolunun güneyine, Haseke- Kamışlı çizgisine, rejim bölgesine doğru çekilme arayışında olduğu, an itibariyle çatışmaların durduğu da gelen bilgiler arasındadır.

Silah dolu tünelleri gizleme çabası

Gerek insansız hava araçları gerekse yereldeki istihbarat kapasitesi sayesinde terör örgütü mensuplarının güvenli bölge sınırlarından çekilme süreci dikkatle izlenmektedir. Terör örgütünün, silah ve mühimmat depoladığı tünelleri gizleme telaşına girdiği de söylenmektedir.

Arap unsurlar ayrılıyor

En mühimi de ABD'nin imal ettiği Suriye Demokratik Güçleri şemsiyesinin altına saklanan YPG'li teröristlerin, Arap unsurları yanında tutma kuvvetinin kaybolmasıdır.

Özetle...

Gücünüze güvenir, halkınızı ikna eder, milli dayanışmayı pekiştirir, içeriden operasyon yemezseniz, büyük liderlikle bu coğrafyada isteyip de alamayacağınız netice yoktur.