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Chelsea taraftarı Victor Moses'i istemiyor

Fenerbahçe'nin Chelsea'den 1,5 yıllığına kiraladığı Moses'a İngiliz ekibinin taraftarları tepki gösterdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin fanatik taraftarları, Victor Moses’ın üzerini çizdi. Mavilerin bir buçuk yıllığına Fenerbahçe’ye kiraladığı Nijeryalı yıldızın sezon sonunda geri döneceğine dair iddialara taraftarlardan sert tepki geldi.

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Moses’ı Stamford Bridge’de görmek istemediklerini belirten taraftarlar kulübü mesaj yağmuruna tuttu. Fenerbahçe’nin de Moses’la devam etme niyeti yok.

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