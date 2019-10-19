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Terör örgütü YPG anlaşmaya uymazsa ne olacak? ABD kritik açıklama

Türkiye ABD Barış Pınarı Harekatı'nın akıbeti üzerine anlaştı. Buna göre YPG'nin güvenli bölgeden 120 saat içinde çekilmesi halinde harekata ara verilmesi kararlaştırıldı. Peki YPG çekilmezse ne olacak? sorusuna diplomatik kaynaklardan kritik bir yanıt geldi.

Türkiye'nin haklı kaygılarla, Suriye'de terör örgütlerini yok edip güvenli bölge tesis etmek için başlattığı harekat yankılarını sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek için Türkiye'ye gönderdiği A Takımı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Türk heyeti arasındaki görüşmeden harekata 120 saat ara verilmesi ve terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi kararı çıktı.

ABD'den tehditkar bir üslupla desteği çekerim uyarısı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; ABD'nin, PKK/YPG Suriye'nin güneyine çekilmezse "tehditkar" bir üslupla YPG'den desteğini tamamen çekeceğini belirtti.

Az bir zaman kaldı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyetler arası görüşmenin ardından açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye ve ABD'nin, "ateşkes" sağlanması hususunda anlaşmaya vardığını bildirdi. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "PKK/YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Operasyonu'na ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir" açıklamasını yaptı. Dağıtılan ortak bildiride, ABD'nin ifade ettiği İngilizce "ceasefire" yani "ateşkes" ifadesi yer almadı.

Çavuşoğlu ateşkes değil ara verme demişti

Bu ifadenin yerine Çavuşoğlu'nun kullandığı ara verme-durdurma anlamına gelen, "pause" kelimesinin yer alması Türkiye'nin sahada ve masadaki kazanımlarını ortaya koydu. Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı'na ara verildiğinin duyurulduğu ilk dakikalarda terör örgütü, çekilmenin olmayacağını belirtirken, 1 saat sonrasında karar değişti ve gece saatlerinde çekilme başladı.

YPG anlaşmaya uymazsa ABD desteğini çekecek

Milliyet'in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre ABD, YPG'lilere Suriye'nin güneyine çekilmesi için yeni vaatlerde bulundu. Çekilmemesi durumunda ise "tehditkâr" bir üslupla YPG'den desteğini tamamen çekeceğini belirttiği ifade edildi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Trump'ın görevlendirdiği bir heyet, Barış Pınarı Harekatı'nı konuşmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye gelmişti. Görüşmeden basına servis edilen ilk fotoğraflarda ikilinin gergin yüz hali dikkatlerden kaçmamıştı. Görüşmeden, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saatliğine ara verilmesi, bu süre zarfında terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi kararı çıkmıştı.

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