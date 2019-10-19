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Fenerbahçe, Yukatel Denizli deplasmanında

Anadolu Ajansı

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Fenerbahçe'de hedef mutlak galibiyet.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, 7. haftada konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 yenilmişti.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta hanesine 11 puan yazdırdı.

Ev sahibi Yukatel Denizlispor'un ise ligde 8 puanı bulunuyor.

Tek eksik Nabil Dirar
Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı öncesinde Nabil Dirar dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan futbolculardan Hasan Ali Kaldırım'ın, Denizli deplasmanında forma giymesi bekleniyor.

Sakatlıklarını atlatan fakat maç eksiklikleri bulunan Victor Moses ve Garry Rodrigues ile milli karşılaşmalar dolayısıyla lige verilen arada sakatlıklar yaşayan ancak son antrenmanlarda takıma katılan Emre Belözoğlu ve Max Kruse, teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda oynayabilecek.

Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sol bek pozisyonunda görev yapan Nabil Dirar ise henüz sakatlığını atlatamadığı için Yukatel Denizlispor karşısında forma giyemeyecek.

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