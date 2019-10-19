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Volkan Demirel Florent Hadergjonaj'ı beğendi

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, transfer listesinde yer alan Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj'ı izledi ve oyuncu hakkında teknik ekibe olumlu rapor verdi.

Adı Fenerbahçe ile anılan Florent Hadergjonaj ile ilgili raporu Volkan Demirel hazırladı. Demirel, Kosova'nın Karadağ'yla oynadığı maçta izlediği 25 yaşındaki sağ beki beğendi.

Vatandaşına Fenerbahçe hakkında bilgi veriyor
İngiltere Championship'te Huddersfield forması giyen Hadergionaj, Muriqi'in de yakın markajında. Kosovalı golcü, vatandaşına Fenerbahçe hakkında bilgi veriyor.



8 maça 11'de başladı
İngiltere Championship'te Huddersfield ile 8 maça 11'de başlayan ve tamamında 90 dakika sahada kalan Hadergjonaj, son 3 maçta ise kulübede oturdu. 

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