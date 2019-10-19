HABER /  GALATASARAY

Fatih Terim'in Falcao isyanı: Camiayı ve taraftarları kullandınız

Galatasaray'da Fatih terim, Sivas maçında forma giymeyen ve Real karşısında oynaması zor olan Falcao ile ilgili Abdürrahim Albayrak'a isyan etti.

Galatasaray'ın dün akşam sahasında konuk ettiği 3-2 kazandığı Sivasspor maçı öncesi oynamayacağı belli olan ve yaklaşık 17-18 gündür antrenmanlara dahi çıkmayan Falcao’nun sürekli olarak ‘ağrılarım var’ deyip takımının yanında olmaması teknik heyeti bir hayli şaşırtıyor.

Terim bekleme kararı aldı
Akşam'ın haberine göre; kulüp doktoru Yener İnce’nin sunduğu sağlık raporuna göre yıldız futbolcunun herhangi bir sorununun olmadığı belirtilirken, Fatih Terim’in kangren hale gelen Falcao meselesinde bekleme kararı aldığı öğrenildi. 

''Camiayı ve taraftarları kullandınız''
‘Aşil tendonumda ağrı var’ diyerek antrenmanlara çıkmayı reddeden ve sürekli olarak salonda çalışan Falcao’yla bundan böyle yönetim kanadının ilgileneceği kaydedilirken yaşanan gelişmeler sonrası Fatih Terim’in Abdurrahim Albayrak’a ‘Falcao’yu siz çok istediniz, taraftarlara bunu da yansıttınız ve baskı oluşturunuz, oyuncu gelmeden önce bir açıklama yaptım yanlış anlaşıldım, işler ‘Fatih Terim Falcao’yu istemiyor’ boyutlarına geldi. Şimdi ağrılarım var diyor antrenmana çıkmıyor, sağlık heyetine soruyorum hiçbir sorun gözükmüyor umarım en yakın zamanda sorun neyse çözersiniz’ ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Terim: Falcao nasıl oynayacak bilmiyorum
Fatih Terim, Sivasspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Falcao'nun son durumuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı; 

''Real Madrid maçında Sivas maçına göre çok değişik oynayabiliriz. Falcao 'Ağrılarım var' dedi. 17-18 gündür oynamıyor. Antrenmana bile çıkmıyor. Böyle uluslararası bir maçta oynatmak istemez miyiz? Tabii ki isteriz ama nasıl oynayacak bilmiyorum."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Loris Karius Sophia Thomalla ilişkisinde dikkat çeken detay Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Mahkeme başkanından sanığa: Gasp yaparken bana mı sordun
Terör örgütü YPG anlaşmaya uymazsa ne olacak? ABD kritik açıklama
YPG çekiliyor mu? Alandan ulaşan son istihbarat
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu mucizesi
Erman Toroğlu: Fatih Terim'in Galatasaray'a katkısı yok
MİT FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca'yı yurt dışında paketleyip getirdi
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, Yukatel Denizli deplasmanında
Fırat'ın doğusunda teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar bulunarak imha ediliyor
Kosova ile Rusya futbol takımları Avrupa'da eşleşemeyecek
Volkan Demirel Florent Hadergjonaj'ı beğendi
Konut kredi stoku 190 milyar liraya yaklaştı
Benim Tatlı Yalanım dizisinin 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Yorumlar