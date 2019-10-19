Fatih Terim'in Falcao isyanı: Camiayı ve taraftarları kullandınız

Galatasaray'da Fatih terim, Sivas maçında forma giymeyen ve Real karşısında oynaması zor olan Falcao ile ilgili Abdürrahim Albayrak'a isyan etti.

Galatasaray'ın dün akşam sahasında konuk ettiği 3-2 kazandığı Sivasspor maçı öncesi oynamayacağı belli olan ve yaklaşık 17-18 gündür antrenmanlara dahi çıkmayan Falcao’nun sürekli olarak ‘ağrılarım var’ deyip takımının yanında olmaması teknik heyeti bir hayli şaşırtıyor.

Terim bekleme kararı aldı

Akşam'ın haberine göre; kulüp doktoru Yener İnce’nin sunduğu sağlık raporuna göre yıldız futbolcunun herhangi bir sorununun olmadığı belirtilirken, Fatih Terim’in kangren hale gelen Falcao meselesinde bekleme kararı aldığı öğrenildi.



''Camiayı ve taraftarları kullandınız''

‘Aşil tendonumda ağrı var’ diyerek antrenmanlara çıkmayı reddeden ve sürekli olarak salonda çalışan Falcao’yla bundan böyle yönetim kanadının ilgileneceği kaydedilirken yaşanan gelişmeler sonrası Fatih Terim’in Abdurrahim Albayrak’a ‘Falcao’yu siz çok istediniz, taraftarlara bunu da yansıttınız ve baskı oluşturunuz, oyuncu gelmeden önce bir açıklama yaptım yanlış anlaşıldım, işler ‘Fatih Terim Falcao’yu istemiyor’ boyutlarına geldi. Şimdi ağrılarım var diyor antrenmana çıkmıyor, sağlık heyetine soruyorum hiçbir sorun gözükmüyor umarım en yakın zamanda sorun neyse çözersiniz’ ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Terim: Falcao nasıl oynayacak bilmiyorum

Fatih Terim, Sivasspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Falcao'nun son durumuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı;