Loris Karius Sophia Thomalla ilişkisinde dikkat çeken detay

Gizlice nişanlandılar: Thomalla'nın parmağındaki yüzük gözlerden kaçmadı. Alman basınına göre; 30 yaşındaki oyuncunun ilk kez yüzüklü bir şekilde görüntülendiği belirtilirken ikilinin gizli bir şekilde nişanlanmış olabileceği öne sürüldü.