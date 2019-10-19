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MSB duyurdu! PKK/YPG'den 36 saatte 14 taciz ve saldırı

İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'nin son 36 saatte 14 taciz ve saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD ile varılan anlaşma sonrası sahadaki gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı.

TSK tarafından Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 tarihinde güvenli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

14 taciz/saldırı gerçekleştirildi
"Buna rağmen son 36 saat içerisinde PKK/YPG'li teröristler tarafından 12’si Resulayn, bir adedi Tel-Abyad, bir adedi de Tel Tamir bölgesinde olmak üzere toplam 14 taciz/saldırı gerçekleştirilmiştir. Taciz ve saldırıların muhtelif hafif ve ağır silah (havan, roket, Doçka uçaksavar ve tanksavar silahı) ile yapıldığı tespit edilmiştir.

ABD ile anlık koordine yapılmaktadır
Varılan mutabakatın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, meşru müdafaa hariç sükûnetin sürdürülebilmesi için ABD ile anlık koordine yapılmaktadır."

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