Hadi Özışık'tan canlı yayında CHP'lilere müthiş Osman Baydemir sorusu

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, konuk olduğu Habertürk canlı yayınında hararetli anlar yaşandı. Trump'ın skandal mektubuna CHP'nin tepki göstermesine değinen Özışık, CHP'li Barış Yarkadaş'a dönerek, "Osman Baydemir BBC önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'katil' olduğunu söyledi. Bir kişi tepki gösterdi mi sizden?" diye sordu.

Habertürk TV'de dün akşam canlı yayınlanan Hülya Hökenek moderatörlüğünde Enine Boyuna programına yazar Hadi Özışık'ın CHP'lilere yönelik sert çıkışı damga vurdu.

Programda Barış Pınarı Harekatı, Trump'ın mektubu ve Türkiye ve ABD'nin anlaşmasının yansımaları konuşuldu.

Çifte standart

CHP'li Barış Yarkadaş'ın Trump'ın skandal mektubuna AK Parti'nin güçlü yanıt vermediğini söylemesi, Özışık'ı isyan ettirdi. CHP'lileri samimiyetsizlikle niteleyen Özışık, Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan HDP'li Osman Baydemir'in, BBC önündeki alçak sözlerine ses çıkarılmamasına tepki gösterdi.

"Cumhurbaşkanına yazılan bir mektuptan ötürü ağlamaklı hale geldiysen zoruna gidiyorsa o da zoruna gitsin"

Özışık, CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş'a dönerek şunları söyledi:

"Sizin el el kol kola olduğunuz Osman Baydemir var. İngiltere'de BBC'nin önünde İngilizce bas bas bağırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'katil' olduğunu söyledi. Bir kişiden ses çıktı mı sizden. Bir kişi tepki gösterdi mi sizden?

Cumhurbaşkanına yazılan bir mektuptan ötürü ağlamaklı hale geldiysen zoruna gidiyorsa o da zoruna gitsin. Seçilmiş cumhurbaşkanına bir tane densiz alçaklığın en alasını yapıyor yurt dışında senin cumhurbaşkanına 'katil' diyor. Bırak onu senin partinin içindeki Sezgin Tanrıkulu da aynı şeyi söylüyor. Madem Trump'ın yaptığı zorunuza gidiyor da yıllardır bu ülkenin cumhurbaşkanına 'diktatör' diyen genel başkanınıza ne diyorsunuz? "

Osman Baydemir ne demişti?

Geçtiğimiz günlerde Baydemir, Londra'da BBC önünde terör örgütü yandaşlarıyla birbiri ardına iftira ve yalanlarla dünya kamuoyunu zehirlemeye çalışmıştı. İngilizce konuşan Baydemir, "Terörist kim diktatör kim?" diye sordu, terör örgütü YPG yandaşları da "Erdoğan" yanıtını verdi.

Kürt kasabalarının tahrip edildiğini savunan Baydemir iftiralarını sürdürerek çocukların, kadınların ve sivillerin öldürüldüğü yalanını söylemişti.