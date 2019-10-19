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İstanbul'da sosyal medya operasyonu Eylem hazırlığındaki 11 kişi yakalandı!

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Yakalananların terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve eylem yapma hazırlığında oldukları iddia edildi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından sosyal medyada TSK'ya destek olanların yanı sıra bazı hesaplardan da karşı paylaşımlar yapıldı. Sosyal medya aracılığıyla terör propagandası yapan hesapları takibe alan siber suçlar ekipleri, İstanbul Esenyurt ve Küçükçekmece'de yaşadıkları tespit edilen 11 kişinin bilgilerini yetkili birimlere iletti.

Eylem hazırlığındaydılar

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen baskınlarla gözaltına alınan 11 şüphelinin terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve eylem yapma hazırlığında oldukları iddia edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemeleri sürüyor.

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