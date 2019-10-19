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Resulayn'da PKK/YPG'ye ait cephanelik ele geçirildi

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı Resulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da YPG/PKK'ya ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi. 

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan bilgilendirmede, Suriye'nin Rasulayn ilçesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü YPG/PKK'ya ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephaneliğin ele geçirildiği belirtildi.

Bakanlık tarafından paylaşılan görüntüde, cephanelikte kamuflaj, hücum yeleği, askeri malzemelerin yanı sıra ağır makineli silahlara ait mühimmat kasaları bulunduğu görülüyor.

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