Yeni parti kurması beklenen Ali Babacan Nuri Pakdil'in cenaze merasiminde göründü

AK Parti'den istifa ederek yeni bir parti kuracağını kamuoyuna beyan eden ancak uzun süredir göz önünde bulunmayan Ali Babacan, Ankara'da dün hayatını kaybeden usta yazar Nuri Pakdil'in cenaze törenine katıldı.

Dün Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil 86 yaşında dün tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Pakdil, Ankara Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazının kılınan cenaze namazıyla defnedildi.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in kıldırdığı cenazeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakanlar Ali Babacan Mehdi Eker ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, milletvekilleri ile Pakdil'in sevenleri katıldı.

Babacan uzun zaman sonra göründü

AK Parti'den istifa ederek yeni parti kuracağını ilan eden Ali Babacan'ın uzun bir aradan sonra görünmesi dikkat çekti. Ayrıca cenazede Babacan'la birlikte hareket eden Beşir Atalay da yer aldı.