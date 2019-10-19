HABER /  POLİTİKA

Hulsui Akar: Güvenli bölgeden çıkmazlarsa harekat devam eder

Kayseri'de konuşan Bakan Hulusi Akar, Kürtlere saldırıldığı ve sivillere zarar verildiği iddialarını kesin bir dille yalanlarken teröristlerin güvenli bölgeden çıkmaması durumunda harekatın devam edeceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'deki toplu açılış töreninde gündeme ilişkin konuştu.

Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Harekat meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yapılmaktadır. Komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız ama sınırlarımızda terör örgütü istemiyoruz. Kürtlere saldırıldığı ve sivillere zarar verildiği gibi saçmasapan iddialar var. Herkes bilmelidir ki PKK, YPG Kürtlerin, DEAŞ da İslamiyetin temsilcisi olamaz.

''Kara propaganda yaptılar''
Dünyanın bu namertlerin gerçek yüzünü görmesini istiyoruz. Kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla kara propaganda yaptılar. Arkadaşlarımız iyi çalışarak bu sahtekarlıkları ortaya çıkardılar. Biz yasaklanan hiçbir mühimmatı kullanmadık. Zaten bu mühimmatlar TSK'nın envanterinde yoktur.

''Teröristler güvenli bölgeden çıkacak''
Harekata 5 gün ara verdik. Teröristler güvenli bölgeden çıkacak. Silah, mühimmat ve mevzileri yok edilecek. Bunlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecek. Birliklerimizin hazırlığı tamdır, morali yüksektir."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye ABD anlaşması sonrası Esad'la görüşen Ruslardan açıklama!
Fenerbahçe Vedat Muriç kararını verdi! İşte bonservis bedeli
Afrikalı katılımcı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Reis’ diye seslenerek sarıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 41 DEAŞ'lı daha teslim alındı
'Hanımağa' gözcülük yapanlara ilişki ücretinde indirim yapmış
Erdoğan'dan batılı ülkelere Churchill'in tarihi itirafıyla sert sözler
ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Ağaoğlu Abdülkadir Ömür ile yer sofrasında yemek yedi
Resulayn'da PKK/YPG'ye ait cephanelik ele geçirildi
Fenerbahçe'de Max Kruse şoku!
Galatasaray Doğa Sigorta tek sayıyla kazandı
2. Lig'de karşılaşmada yabancı basketbolculardan asker selamı
KYK burs başvurusu nasıl yapılır TC ile KYK başvuru ekranı
Yorumlar 1 yorum