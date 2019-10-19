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Gençlerbirliği'nden Antalyaspor'a yarım düzine gol

Gençlerbirliği, Antalyaspor deplasmanında 6-0'lık skorla kazandı ve bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı

Spor Toto Süper Lig'in dibinden kurtulmaya çalışan Gençlerbirliği, Antalyaspor deplasmanında 6-0'lık skorla kazandı. Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri Candeias (3), Sio (2) ve Stancu kaydetti.

Gençlerbirliği siftah yaptı
Gençlerbirliği bu galibiyetle birlikte üç puanla tanıştı. İlk 7 haftada galibiyet alamayan başkent ekibi, bu zaferle birlikte 6 puana ulaştı. Antalyaspor ise 11 puanda kaldı.

İstifa çağrısı
Bu sonucun ardından Antalyasporlu taraftarlar, teknik direktör Bülent Korkmaz'ı istifaya davet ettiler.

Korkmaz: Bu sonucun sorumlusu benim
Maçın ardından konuşan Bülent Korkmaz, "Sorumluluk bende! Bu sonucun sorumlusu benim. Futbolcularıma bir şey söylemiyorum. Taraftar da haklıdır ancak iyi günde herkes yanında olur. Önemli olan zor zamanlarda yanımızda olmak." dedi.

Kaplan: Torun uğurlu geldi
Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Torun uğurlu geldi. Biz burada kazanacağımızı düşünüyorduk. Geçen sene de kaos ortamında buraya geldik ve 4-2 kazandık. Bugün de 6-0 kazandık. Biz iyi bir takımız. Bir yerde patlayacaktık, bu da Antalya'da nasip oldu. Açıkçası 6-0'ı da beklemiyorduk."

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