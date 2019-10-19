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Barcelona deplasmanda Eibar'ı rahat geçti

La Liga'nın 9. haftasında Barcelona, Griezmann, Messi ve Suarez'in attığı gollerle deplasmanda Eibar'ı 3-0 yendi.

La Liga'nın 9. haftasında Barcelona, deplasmanda Eibar'ı 3-0 mağlup etti. Lige istediği gibi başlayamayan Barcelona, 9. hafta mücadelesinde Eibar deplasmanına çıktı.

Antoine Griezmann'ın 13. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen misafir ekip,  Lionel Messi'nin 58. ve Luis Suarez'in 66. dakikada ağları sarsmasıyla maçı 3-0 kazandı.

Bu sonuçla Barcelona puanını 19'a çıkarırken, Eibar 9 puanda kaldı.

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