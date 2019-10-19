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Kalleş teröristler Tel Abyad Hastanesi'ni yaktı

Kullanılamaz hale getirilen hastaneden, bir kısım malzemenin kaçırıldığı da belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad Hastanesi’nin incelemesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Bir kısım malzeme çalındı 

MSB'den yapılan açıklamada, “Tel Abyad Hastanesi’nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede; hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi.” denildi.

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