HABER /  YEREL

Korkunç olay! 9 yaşındaki çocuğu bu hale getirdi

Demirören Haber Ajansı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde oğlunun üzerine su döktüğü iddia edilen 9 yaşındaki K.A.'yı dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ali E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Kadirli 7 Mart İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi  K.A.'nın üzerine aynı okulda okuyan H.E. teneffüste su döktü. Okul çıkışında  H.E., evlerinin önünden geçen K.A.'yı babası Ali E.'ye şikayet etti. Ali E. de çocuğu dövdü. Yediği dayağın ardından gözü şişen ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi olan K.A. evine gidince durumu ailesine anlattı.

Ailesinin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Ali E. iddiaları kabul etmedi. Ali E. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, K.A.'nın annesi Yasemin A., oğlunu dövdüğünü iddia ettiği Ali E.'nin cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'ye karşı çirkin iftiraya tokat gibi cevap
Trabzonspor Gaziantep maçı canlı anlatım
Eski Almanya Dışişleri Bakanı'ndan PKK itirafı
Yeni parti kurması beklenen Ali Babacan Nuri Pakdil'in cenaze merasiminde göründü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili 120 saat uyarısı
Türkiye ABD anlaşması sonrası Esad'la görüşen Ruslardan açıklama!
ÖNCEKİ HABERLER
Sturridge, Süper Lig'de ilk golünü attı
Tunç Soyer müjdeyi verdi! 1 Kasım'dan itibaren ücretsiz
Kalleş teröristler Tel Abyad Hastanesi'ni yaktı
Yeni Brexit anlaşmasının oylaması ertelendi
Gençlerbirliği'nden Antalyaspor'a yarım düzine gol
29 Ekim şiirleri kısa 5 kıtalık 29 Ekim şiirleri derlemesi
Yorumlar