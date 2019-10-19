Başakşehir 90+2'de 3 puana uzandı

Süper Lig'de Medipol Başakşehir, Göztepe'yi ağırladığı maçta savunma oyuncusu Martin Skrtel'in golüyle kazandı.
Süper Lig'de 8. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Medipol Başakşehir oldu.
Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Fredrik Gulbrandsen ve 90+2. dakikada Martin Skrtel kaydetti. Göztepe'nin tek golü 64. dakikada Soner Aydoğdu'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir puanını 14'e yükseltti. Göztepe 9 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u ağırlayacak. Göztepe de Kasımpaşa'yı konuk edecek.