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İBB rekor sayıyı sosyal medyadan paylaştı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. İBB'den yapılan açıklamada 18 Ekim Cuma günü metro kullanımında rekor kırıldığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. İBB'den yapılan açıklamada 18 Ekim Cuma günü metro kullanımında rekor kırıldığı belirtildi.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “M2, M5 hatları ve toplam yolculuk sayılarında rekor! 18 Ekim 2019 Cuma günü M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında 602.432, M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında 234.774 ve toplamda tüm hatlarda 2.372.714 yolculuk ile yolcu taşıma rekoru kırıldı” ifadelerine yer verildi.

Metro İstanbul kısa bir süre önce Cuma ve Cumartesi günleri 24 saat süreyle çalışacağını belirtmişti.

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