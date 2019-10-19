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Gamze Karakol Avrupa Şampiyonu oldu

ROMANYA'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 49 kiloda mücadele eden milli sporcu Gamze Karakol, Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, Romanya'nın Bükreş şehrinde yapılan şampiyonada, Gamze Karakol'un koparmada 72 kiloyla bronz, silkmede 92 kiloyla altın, toplamda ise 164 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğu elde ettiği belirtildi.

Öte yandan erkekler gençler kategorisinde 61 kiloda Ramazan Kara'nın, koparmada 119 kilo ile altın, silkmede 144 kilo ile bronz, toplamda ise 263 kiloluk derecesiyle Avrupa ikincisi olduğu ifade edildi.

Aynı kiloda yarışan Doğan Dönen'in ise koparmada 117 kilo ile bronz, silkmede 145 kilo ile gümüş, toplamda ise 262 kilo ile Avrupa üçüncülüğünü elde ettiği bildirildi.

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