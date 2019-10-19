Teröristler hastaneyi ateşe verdi! Kullanılmaz hale getirdi
Terör örgütü PKK/YPG tarafından Tel Abyad'dan yakılarak kullanılamaz hale getirilen hastaneden, bir kısım malzemenin kaçırıldığı öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad Hastanesi’nin incelemesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.
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MSB'den yapılan açıklamada, “Tel Abyad Hastanesi’nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede; hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi.” denildi.
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MSB, terör örgütü PKK/YPG’nin yakarak zarar verdiği Tel Abyad Hastanesi’nden görüntüleri paylaştı. Yapılan paylaşımda terör örgütünün hastaneye ne derece zarar verdiği gözler önüne serildi.
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