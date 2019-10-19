Teröristler hastaneyi ateşe verdi! Kullanılmaz hale getirdi

MSB'den yapılan açıklamada, “Tel Abyad Hastanesi’nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede; hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi.” denildi.