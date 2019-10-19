Ankaragücü Beşiktaş maçı özeti

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Bu sezon ligde istediği başarıyı yakalayamayan siyah beyazlılar, Ankaragücü maçında da 3 puan alamadı. Ankara deplasmanında gol dahi atamayan Beşiktaş bir puana razı oldu.

Süper Lige iyi başlayamayan Beşiktaş Ankaragücü deplasmanından üç puanla dönüp kötü gidişe dur demenin hesaplarını yapıyordu ancak Abdullah Avcı ve ekibi yine istediğini alamadı. Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Beşiktaş'ın kontrolü altında oynanan ancak pozisyonun az olduğu maçta iki takım da gol atma başarısı gösteremedi. Beşiktaş, ilk yarıda Diaby ile ikinci yarıda Ljajic ile birer net fırsattan yararlanamadı. Siyah beyazlılar en net pozisyonunu ise 86. dakikada Diaby ile yakaladı. Malili futbolcu, kaleciden seken topu önünde buldu ancak boş kaleye yaptığı vuruşu son anda Kulusic araya girerek önledi. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, 65. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Ankaragücü'nde Sedat Ağçay, 74. dakikada oyundan çıkmaya hazırlanırken hakem Ali Şansalan ile girdiği diyalog sonrası kırmızı kart gördü ve son bölümde takımını 10 kişi oynattı. Bu sonucun ardından Ankaragücü ve Beşiktaş, puanlarını 9'a çıkardı.

Beşiktaş, hafta içerisinde Braga ile sahasında karşılaştıktan sonra 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Galatasaray ile evinde oynayacak. Ankaragücü ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNEMLİ DAKİKALAR

ANKARAGÜCÜ 0 - 0 BEŞİKTAŞ

90'Ankaragücü'de Orgill çıktı yerine Aydın Karabulut girdi.Dever Orgill - Aydin Karabulut



90'Maçın sonuna 5 dakika eklendi.



89'Beşiktaş yine mutlak bir golü kaçırdı! Umut Nayir kaleciyle karşı karşıya topu auta attı.



Sarı Kart87'Beşiktaş'ta Atiba sarı kart gördüSarı Kart - Atiba Hutchinson



86'Beşiktaş Diaby ile inanılmaz bir pozisyonu kaçırdı. Güven'in içeri çevirdiği topta kaleci Korcan'dan seken top Diaby'nin önünde kaldı. Kale sahası içinden Diaby'nin vuruşunda kaleye Kulusic araya girerek golü önledi.



Oyuncu Değişikliği85'Ankaragücü'de Hasan Kaya çıktı yerine Sadaev girdi.Hasan Kaya - Zaur Sadaev



Sarı Kart84'Orkan Çınar oyuna girdikten kısa bir süre sonra sarı kart gördü.Sarı Kart - Orkan Cinar



Oyuncu Değişikliği82'Beşiktaş'ta Elneny oyundan çıktı yerine Orkan Çınar girdi.Mohamed Elneny - Orkan Cinar



Oyuncu Değişikliği77'Ankaragücü'de İlhan Parlak çıktı yerine Mehmet Sak girdi.Ilhan Parlak - Mehmet Sak



İkinci Sarı76'Ankaragücü'nde Sedat Ağçay oyundan alınırken hakeme itirazlarından dolayı önce ikinci sarı kartı ardından kırmızı kartı görerek oyun dışı kaldı. Ankaragücü 10 kişi...İkinci Sarı - Sedat Agcay



Sarı Kart74'Ankaragücü'nde Sedat Ağçay sarı kart gördü.Sarı Kart - Sedat Agcay



69'Beşiktaş etkili geldi! Ceza sahasında yaşanan karambolde top Ljajic'in önünde kaldı fakat onun vuruşunda savunma son anda araya girdi.

59'Sol kanattan Caner'in içeri çevirdiği top Burak'tan sekip Diaby'nin önünde kaldı fakat onun vuruşunda top farklı şekilde dışarı gitti.



Oyuncu Değişikliği57'Beşiktaş'ta Lens çıktı yerine Ljajic girdi.Jeremain Lens - Adem Ljajic



Sarı Kart56'Beşiktaş'ta sarı kart gören isim Güven Yalçın.Sarı Kart - Güven Yalcin



55'Sağ kanatta topla buluşan Lens kale sahasına tehlikeli bir orta gönderdi. Burak Yılmaz'ın hareketlendiği topa Korcan son anda dokundu.



52'Beşiktaş savunması önde yakalandı ve Ankaragücü etkili geldi. Sağ taraftan ceza sahasına giren Hasan sol ayağıyla şutunu attı ama top yandan dışarı gitti.



47'Beşiktaş ikinci yarının ilk düdüğüyle birlikte tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.



45'İlk yarının sonuna 4 dakika eklendi.



40'Sedat Ağçay'ın ceza sahası dışından şutu kaleci Karius'ta kaldı.

35'Korcan'ın önemli bir şeyi yok oyun kaldı yerden devam ediyor.



34'Savunmanın arkasına atılan pasta Elneny ve Korcan birlikte hareketlendi. Pozisyonun ardından Ankaragücü kalecisi sakatlık geçirdi ve sağlık görevlileri oyun alanına girdi.



31'Sol taraftan ceza sahasına giren Diaby son çizgiye inmeden içeri çevirdi ancak savunma topu uzaklaştırmayı başardı.



Sarı Kart28'Beşiktaş'ta Caner Erkin sarı kart gördüSarı Kart - Caner Erkin



27'Beşiktaş hızlı geldi! Diaby orta sahadan aldığı topla birlikte depara kalktı. Yıldız futbolcu topla birlikte penaltı noktasına kadar ilerledi şutunda savunma rahatsız edince top kaleci Korcan'da kaldı.



26'Ankaragücü gole yaklaştı! Ceza yayı üstünde Hasan'ın yerden şutu savunmaya çarparak kornere gitti.



23'Caner'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Güven Yalçın ceza sahası içinde topla buluştu ancak vuruşu istediği gibi değildi.



Sarı Kart22'Douglas'a faul yapan Pinto sarı kart gördüSarı Kart - Tiago Pinto



Pozisyon15'Beşiktaş ilk dakikaların ardından topun üstünlüğünü eline geçirdi.



12'Ankaragücü etkili geldi! Sol kanatta topla buluşan Pinto kale sahasına tehlikeli bir orta yaptı ama ön direğe hareketlenen Orgill topa dokunamadı.

9'Kullanılan köşe vuruşunda Ankaragücü savunması topu uzaklaştırdı.



8'Sağ taraftan son çizgiye inen Lens ceza sahasına çevirmek istedi fakat savunmaya çarpan top kornere gitti.



5'Ankaragücü maçın ilk dakikalarında ön alanda baskı yapıyor.



3'Kullanılan kornerde Kulusic'in kafa vuruşu auta çıktı.



2'İlk atak Ankaragücü'den! Pinto'nun soldan ortasında top savunmadan kornere gitti.

Maç Başladı1'Hakem maçın ilk düdüğünü çaldı

İŞTE İLK 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pinto, Kulusic, Pazdan, Moke, Sedat Ağçay, Hasan Kaya, İlhan Parlak, Faty, Orgill

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Necip, Caner, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Güven, Burak Yılmaz