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MSB: Terör örgütünün güvenli bölgeden çekilmesi yakından takip ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasının yakından takip edildiğini belirterek "Bu kapsamda emniyetle kullanılacak yollar ABD’li askeri yetkililere iletildi." açıklamasını yaptı.

Barış Pınarı Harekatı'nın 9. gününde ABD ile anlaşmaya varılmış, terör örgütü PKK/YPG'lilerin güvenli bölgeden çıkması için 120 saat süre verilmişti. Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, teröristlerin çekilmesinin yajından takip edildiğini vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yolların bilgileri ABD'li askeri yetkililere eksiksiz iletilmiştir.

Kaldı ki bugün, çoğu ambulanslardan oluşan 39 araçlık bir konvoy, Rasulayn'a emniyetle giriş ve çıkış yapmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi sağlanmıştır. Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordine devam etmektedir."

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