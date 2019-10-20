Trump'tan sert sözler: Bu kadar büyük bir sahtekarlık olmamıştır

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasında işler karışıyor. Trump, Demokrat vekillerin, Cumhuriyetçi bazı vekilleri azil soruşturması oturumlarına almamasını "Kongrede bu kadar büyük bir sahtekarlık olmamıştır." diyerek eleştirdi.

Ukrayna ile yaşanan telefon krizinden sonra azil süreciyle başı dertte olan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "Darbeyi Durdur" etiketiyle yaptığı paylaşımda, kendisine yönelik azil soruşturmasını protesto eden Cumhuriyetçilere destek verdi. Trump, ayrıca Demokrat vekillerin, Cumhuriyetçi bazı vekilleri azil soruşturması oturumlarına almamasını da "Kongrede bu kadar büyük bir sahtekarlık olmamıştır." şeklindeki paylaşımıyla eleştirdi.

"Darbeyi Durdur" mesajları

Azil soruşturması açılması sonrası Cumhuriyetçi kadınların öncülüğünde yürütülen eylemlere destek veren Trump, destekçilerinin, Demokrat Meclis Başkanı Pelosi'nin ofisi önünde yaptıkları protestoyu da Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımda, Pelosi'nin ofisi önünde toplanan ve üzerlerinde Trump'a destek ve "Darbeyi Durdur" mesajlarının yer aldığı kıyafetler bulunan kadınların protestosu kameralara yansıyor.

Kongre'ye sert sözler

Trump ayrıca Demokrat vekillerin, Cumhuriyetçi bazı vekilleri azil soruşturması oturumlarına almamasını şu paylaşımıyla eleştirdi:

Kongrede bu kadar büyük bir sahtekarlık olmamıştır.

ABD Kongresinde önceki gün toplanan Trump destekçisi çok sayıda kadın, başta Pelosi olmak üzere birçok Cumhuriyetçi senatör ve vekilin odalarının önünde eylemler yapmıştı.