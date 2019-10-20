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İsrail sitesinin yayınladığı Barış Pınarı Haritasına bakın Fehmi Koru yayınladı

Gazeteci-yazar Fehmi Koru, yazısında İsrail istihbarat örgütü MOSSAD’a yakınlığıyla bilinen DebkaFile sitesindeki bir haritaya yer verdi. Haritada herkesi şaşırtacak ilginç detaylar var.

Gazeteci yazar Fehmi Koru, son yazısında Barış Pınarı Harekatı ve ABD ile varılan mutabakata dikkat çekti. Koru, İsrail istihbarat örgütü MOSSAD’a yakınlığıyla bilinen DebkaFile sitesinde, operasyonun başladığı gün bugün gelinen nokta ile ilgili bir analiz haber olduğunu anımsattı, sitede yer verilen haritayı okuyucularıyla paylaştı. "İsrailli kaynak Suriye müdahalesinin sonucunu bildi!" başlıklı yazının öne çıkan bölümleri:

Türk hava saldırıları YPG militanlarının üsleriyle cephaneliklerine yapılıyor

DEBKAfile’ın askeri kaynaklarına göre, Türk ordusunun kısa vadeli hedefi, Suriye sınırında 100 km uzunluğunda ve 30 km derinliğinde bir güvenlik alanı kurmak. Şu sırada Türk hava saldırıları YPG militanlarının üsleriyle cephaneliklerine yapılıyor.

Amerikalılar yardımlarına gelsin diye, abarttıkları anlaşılıyor

Türk hava kuvvetleri Fırat’ın doğusundaki Haseke bölgesinde bulunan Re’s El-Ayn’ı bombalıyor. Türk kara kuvvetleri ile tankları Suriye’ye Çarşamba akşamı girdiler. Kürtlerin, Türklerin havadan attığı bombaları, Amerikalılar yardımlarına gelsin diye, abarttıkları anlaşılıyor.

İlk Türk askerinin sınırı geçtiği gün (9 Ekim’de) yayına girdi

Askeri kaynaklarımız, Tayyip Erdoğan’ın, 7 Ekim Cumartesi günü Donald Trump’la yaptıkları telefon konuşmasında oluşmasını kararlaştırdıkları güvenlik bölgesi sınırlarını aşacağını sanmıyorlar.” “Bu haber, yukarıda da belirttiğim üzere, ilk Türk askerinin sınırı geçtiği gün (9 Ekim’de) yayına girdi” diyen Fehmi Koru, “Nereden biliyorlar” diye sorarak şu ifadeleri yazdı:

Haber ve analizi ilginç buldum

“Yukarıda Debka’dan sunduğum 9 Ekim (müdahalenin ilk günü) tarihli haber ve analizi ilginç buldunuz mu? Ben buldum da. Olayı biraz da ilk gündem edindiğim bu bilgiyi aklımda tutarak izledim.

Çatışmasızlığı sağlayan Dünkü mutabakat sonrasında oluşan bölgenin haritasıyla mukayese edebilesiniz diye Debka’nın 9 Ekim tarihli haberinde sunduğu haritayı da burada bilginize sunuyorum.

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