Süleyman Soylu 'yaptırım uygulayacağız' diyen ülkelere resti çekti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Parış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye'ye yaptırım uygulayacağını açıklayan ülkelere "Avucunuzu yalarsınız." diyerek sert yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte muhtarlarla bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Soylu, Türkiye'nin 40 yıldır PKK terörüyle sınandığını ifade eden ederek, "Silah vermeyecekmişsiniz, vermeyin. Bakanları yasaklayacakmışsınız, yasaklayın. Türkiye'ye ambargo koyacakmışsınız, koyuverin. Bunların karşılığında özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı, toprak bütünlüğümüzü, geleceğimizi almak istiyorsanız avucunuzu yalarsınız." şeklinde konuştu.

"Türkiye'yi sindiremediler. Ülkemizi susturamadılar"

Soylu, Barış Pınarı Harekatı noktasına nasıl gelindiğinin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bize Orta Doğu'daki planlarını dayatmak, hayallerindeki terör devletini kabul ettirebilmek için her şeyi denediler. Darbe yapmaya kalktılar. Başaramadılar. İçerideki terörü azdırmak istediler. Başaramadılar. Ülkeyi istikrarsızlaştırmak, siyasi sahada kaos çıkarmak istediler. Yine başaramadılar. Ekonomi ile saldırdılar, döviz operasyonu yaptılar. Yine başaramadılar. Güneyimizde bir terör örgütü ile beraber iş tutup DEAŞ'la mücadele bahanesiyle bize güya vebayı gösterip sıtmaya razı etmek istediler. Yine başaramadılar. Türkiye'yi sindiremediler. Ülkemizi susturamadılar." dedi.

"Türkiye'yi YPG'ye alıştırma politikaları tutmamıştır"

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: Hem Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu, bilge liderliği, hem milletimizin artık bu işin bitmesine dönük iradesi Allah'a hamdolsun ki bizi pınarın başına getirmiştir. Bugünkü meselede birilerinin kafaları karışmış olabilir. Ama milletimizin de bizim de kafamız gayet nettir. Şurası açıktır ki Batı'nın Suriye'de izlediği politika, sevinerek söylemeliyiz ki hedefine ulaşamamıştır. Türkiye'yi PKK'ya, YPG'ye alıştırma politikaları tutmamıştır. Çok meraklısı varsa, alsınlar kendi ülkelerinde ağırlasınlar.

"Türkiye 40 yıldır PKK terörüyle sınandı"

Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Bunu defalarca söyledik. Bu ülkenin toprağı da kaynakları da bize yetmektedir. Biz başka ülkeler gibi üç beş damla petrol için, ürettiği silahları satmak için dünyanın dört bir köşesinde huzursuzluk çıkaran, darbe yaptıran, kan akıtan, kardeşi kardeşe kırdırmak için fitneyi yayan ülkelerden değiliz. Türkiye 40 yıldır PKK terörüyle sınandı.

Silah vermeyecekmişsiniz, vermeyin. Bakanları yasaklayacakmışsınız, yasaklayın. Türkiye'ye ambargo koyacakmışsınız, koyuverin.

Bunların karşılığında özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı, toprak bütünlüğümüzü, geleceğimizi almak istiyorsanız avucunuzu yalarsınız.