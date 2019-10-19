Cezası tam 60 bin lira! Kökünden koparttılar

Cep telefonu kamerasıyla zambakların fotoğraf ve görüntülerini çeken Şahin yaptığı açıklamada, sabah sahile indiğinde bu tahribatla karşılaştığını belirterek, "Olayı görünce çok üzüldüm. Hemen yetkililere haber verdim. Bu tarz olayların olmaması için halkımız daha da bilinçlenmeli. Kum zambaklarını koparmanın büyük cezası olduğunu bilmeli. Kum zambaklarını koparanlar 45-60 bin lira arasında para cezası alabiliyor." dedi.