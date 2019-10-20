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İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

İSTANBUL’da ’29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ tören kutlamaları için alınan tedbirler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. İşte o yollar...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Fatih ilçesinde gerçekleştirilecek olan “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” tören kutlamaları ile ilgili bazı tedbirler alındı. Kutlamaların yapılacağı yollar, prova nedeniyle sabah saatlerinde kapatıldı.

Kapatılan yollarda trafik ekipleri, gelen sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

İşte kapatılan yollar:

• Adnan menderes bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,
• D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi,
• 10. Yıl Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi,
• Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi,
• Oğuzhan Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi,
• Sofular caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi,
• Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi,
• Akdeniz Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi,
• Akşemsettin Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi,
• Ordu Caddesinden ve Atatürk Bulvarından (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
• Keçeci Meydan Sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
• O-3 Hal yolundan Vatan Caddesine giriş,
• Adnan Menderes Bulvarına (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Alternatif Güzergâhlar
• Turgut Özal Millet Caddesi,
• Fevzipaşa Caddesi

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