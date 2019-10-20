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Türkiye’nin sadece PDF formatında çıkacak ilk gazetesi Pencere açılıyor

Türkiye’nin sadece PDF formatında çıkacak ilk gazetesi olma özelliğini taşıyan 'Gazete Pencere' Pazartesi günü yayın hayatına başlıyor.

Gazete Pencere gündemi titizlikle takip edecek, olayları, nedenlerini, nasıllarını okuyuculara siyaset, ekonomi, dünya, spor, magazin, kültür sanat, yaşam sayfalarında aktaracak.

E mail'e veya whatsapp'a gönderilecek

Gazeteciler Yavuz Oğhan ve İzzet Doğan’ın koordinasyonunda hazırlanan “Gazete Pencere” her gün 12 sayfa çıkacak ve her sabah 7’de abonelerinin e mail adreslerine ve/veya whatsapp kutularına gönderilecek.

Gazete pencere haber saklamayacak, olana olmamış, olmamışa olmuş gibi davranmayacak, oto sansür ve sansür pencereden içeri girmeyecek.

Farklı dünya görüşüne sahip 43 yazar

Türkiye’nin en zengin yazar kadrosu Gazete Pencere’de… Haberi haber gibi verecek olan Gazete Pencere’nin yorum sayfaları da çok zengin.

Farklı dünya görüşüne sahip 43 yazar ve uzman çeşitli periyodlarda ama uzman oldukları konularda görüşlerini, analizlerini, gözlemlerini okuyucularla paylaşacak.

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