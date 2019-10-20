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Hakkari'den acı haber! Çatışmada ağır yaralanan bir askerimiz şehit oldu

Demirören Haber Ajansı

HAKKARİ Şemdinli'den son dakika acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin şehit düştüğünü açıkladı.

PKK ile mücadele son hızıyla devam ediyor. Şemdinli'den gelen acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Çatışmada yaralandı

Yapılan açıklamada, "Hakkâri ili Şemdinli ilçesinde 20 Ekim 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

"Asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"
 
Bakanlık, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verdi.

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