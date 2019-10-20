PKK'lı teröristler orman işçilerine saldırdı: Yaralılar var

CHP'li Mahmut Tanal muhtarlar toplantısını işaret etti: Erken seçimin habercisi olur

Devlet memurlarını ilgilendiriyor! Yeni ücretler belli oldu

Hakkari'den acı haber! Çatışmada ağır yaralanan bir askerimiz şehit oldu

Çavuşoğlu'ndan YPG ile ilgili kritik açıklama: Rusya ile görüşeceğiz