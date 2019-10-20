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Trump'ın skandal mektubuna Rusya'dan yorum: Diplomasi kitaplarına girer

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı küstah mektupla ilgili konuşan Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, "Diplomasi kitaplarına girecek cinsten" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı skandal ifadeler içeren mektubun yankıları sürüyor.

"Uluslararası diplomasi kitaplarına girecek"

Rusya'da yayın yapan televizyon kalanına konuşan Zaharova, "Bu mektup yazım biçimi, uluslararası diplomasi ya da uluslararası ilişkiler kitaplarına girecek. Ancak söz konusu biçim, Amerika Birleşik Devletleri'nin, onların siyasi sistemlerinin stili. Bu, onların partnerleriyle nasıl ilişki kurduklarının göstergesi" ifadelerini kullandı.

Mektupta yazılanlar

Trump'ın 9 Ekim tarihli mektubu şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı,

Hadi iyi bir anlaşma yapmaya çalışalım. Siz binlerce kişinin öldürülmesinin sorumlusu olmak istemezsiniz, ben de Türk ekonomisini yok etmek istemem-ki yaparım. Bu konuda yapabileceklerimin küçük bir örneğini Rahip Brunson'da ortaya koymuştum.

Sizin sorunlarınızı çözmek için çok çalışıyorum. Dünyayı hayal kırıklığına uğratmayın. İyi bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum (Şahin Cilo adlı PKK'lı) sizinle müzakere etmek istiyor geçmişte yapamayacağı pek çok tavizi vermeye razı. Yeni elime geçen, bana hitaben yazdığı mektubu ekte size gönderiyorum.

Eğer bunu doğru ve insani şekilde yapabilirseniz, tarih size olumlu bakacaktır. Eğer iyi şeyler olmaz ise sizi sonsuza kadar şeytan olarak görecektir. Katı bir adam olmayın.

Sizi daha sonra arayacağım

Saygılarımla

Donald Trump

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