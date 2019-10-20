HABER /  GÜNCEL

Beylikdüzü'nde eşinden ayrılan genç yazılımcı intihar etti

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Beylikdüzü’nde eşinden ayrıldığı için bunalıma giren 27 yaşındaki yazılım mühendisi, gece yakınlarına mesaj attıktan sonra pompalı tüfekle intihar etti.

Bir sene önce eşinden ayrılan Mert Eden'den (27), dün gece yakınlarına mesaj attıktan sonra bir daha haber alınamadı. Sabah kaldığı eve gelen yakınları Mert Eden’in cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Eden’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken eve gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı.

İlgili Haberler
PKK'lı teröristler orman işçilerine saldırdı: Yaralılar var
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Torununun önünde gelinini döverek hastanelik etti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'li Mahmut Tanal muhtarlar toplantısını işaret etti: Erken seçimin habercisi olur
Trump'ın skandal mektubuna Rusya'dan yorum: Diplomasi kitaplarına girer
Devlet memurlarını ilgilendiriyor! Yeni ücretler belli oldu
Hakkari'den acı haber! Çatışmada ağır yaralanan bir askerimiz şehit oldu
Çavuşoğlu'ndan YPG ile ilgili kritik açıklama: Rusya ile görüşeceğiz
Suriye’den çekilen ABD askerleri bakın hangi ülkeye gidecek!
ÖNCEKİ HABERLER
Yargıtay'dan emsal karar! Alkollü araç kullanımına tazminatsız işten atılma
PKK'lı teröristler orman işçilerine saldırdı: Yaralılar var
Antalya'da tüm senelerin rekoru! Hedef 16 milyon
2020 Kurban bayramı hangi ay başlıyor?
Türkiye'de 50 yaş üzerindeki 4 kişiden birinde osteoporoz bulunuyor
Ankara Eskişehir hızlı tren biletleri kaç para 2019 TCDD
Yorumlar