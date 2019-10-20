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Aileler devreye girdi gri listedeki 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan 2 teröristin ikna çalışmalarına ailelerin de katılmasıyla teslim olduğunu açıkladı.

TSK içeride ve dışarıda terörle mücadelesini sürdürürken sıcak gelişmeler dakika dakika aktarılıyor. 

Örgütten kaçışlar ve teslim olmaların arttığını belirten İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"PKK'da çözülmeler hızlandı"

Sınırlarımız içinde ve sınırlarımız dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçlar, bölücü terör örgütü PKK'da çözülmeleri hızlandırırken örgütten kaçışları ve teslim olmaları da artırmıştır.

Sürece aileler de katıldı 2 PKK'lı teslim oldu

Van kırsalında faaliyet gösteren, terörden arananlarda 300 bin lira ödülle gri listede yer alan 2 terörist, ailelerin de ikna çalışmalarına katılmasıyla İl Jandarma Komutanlığına teslim olmuştur.

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