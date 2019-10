Amerikan Başkanı Trump'tan mutabakat ile ilgili yeni açıklama: Çok iyi gidiyor

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili mutabakata varılan 120 saatlik aranın bitmesine saatler kala Trump'tan anlaşmanın nasıl gittiğine dair sosyal medya hesabından açıklama geldi.

Anlaşma çok güzel tutuyor

Trump tweetinde ilk önce Savunma Bakanı Mark Esperanto'nun sözlerini aktardı:

“Anlaşma çok güzel tutuyor. Çabucak biten bazı ufak tefek çatışmalar oldu. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor.”

Mark Esperanto, Secretary of Defense, “The ceasefire is holding up very nicely. There are some minor skirmishes that have ended quickly. New areas being resettled with the Kurds.” USA soldiers are not in combat or ceasefire zones. We have secured the Oil. Bringing soldiers home!