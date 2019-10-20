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Amerikan Başkanı Trump'tan mutabakat ile ilgili yeni açıklama: Çok iyi gidiyor

Pence-Erdoğan anlaşmasıyla başlayan harekata 120 saatlik arayla ilgili tweet atan ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'in "Anlaşma çok güzel tutuyor" sözlerini aktararak yeni yorumlarda bulundu.

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili mutabakata varılan 120 saatlik aranın bitmesine saatler kala Trump'tan anlaşmanın nasıl gittiğine dair sosyal medya hesabından açıklama geldi. 

Anlaşma çok güzel tutuyor

Trump tweetinde ilk önce Savunma Bakanı Mark Esperanto'nun sözlerini aktardı:

“Anlaşma çok güzel tutuyor. Çabucak biten bazı ufak tefek çatışmalar oldu. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor.”

Muharebe ya da anlaşılan bölgelerde ABD askeri bulunmadığını duyuran Trump "Petrolü güvenliğe aldık. Askerleri eve getiriyoruz!" dedi.

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