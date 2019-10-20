Mevlüt Çavuşoğlu: Trump'ın Erdoğan'ı örnek aldığını düşünüyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek aldığını düşündüğünü söyledi.

Kanal7 canlı yayınına konuk olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Trump Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı seviyor." diyen Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın zorlu bir lider olduğunu kabul ediyor." diye konuştu.

"Hakkını teslim ediyor"

“Ortada farklı bir başkan tipi var." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Trump Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı seviyor. Cumhurbaşkanımızın zorlu bir lider olduğunu kabul ediyor. Hakkını teslim ediyor. Trump’ın Cumhurbaşkanımızı örnek aldığını düşünüyorum. Trump, Cumhurbaşkanımızın bu kadar kalabalık halkı arkasında nasıl topladığını merak ediyor.