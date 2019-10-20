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YPG'nin Güvenli Bölge'den çekilme anları görüntülendi!

ABD ile varılan anlaşma sonucu Güvenli Bölge'den 120 saat içerisinde çıkması beklenen YPG'nin çekilme görüntüleri ortaya çıktı.

Türkiye, 120 saatlik çekilme süreci için harekata ara verdi. Salı günü akşam terör örgütüne çekilmesi için tanınan süre sona erecek.

Çekilme süreci görüntülendi

Teröristlerin belirlenen Güvenli Bölge'den çekilme süreci devam ediyor. Teröristlerin çekildiği anlar kameraya yansıdı. Kameraya yansıyan çekilme görüntülerinde, terör örgütünün görüntü alınmaması için bölgede lastik yaktığı görülüyor.

Ağır silahlar bırakılacak, tahkimatlar yok edilecek

ABD ile varılan mutabakata göre, belirlenen 120 saatlik sürede terör örgütü YPG ağır silahları bırakacak, tahkimatlar yok edilecek. Çekilme sürecinde ise sorumluluk Amerika Birleşik Devletleri'nde.

Herhangi bir nedenle anlaşmaya uyulmazsa harekat kaldığı yerden devam edecek.

Güvenli Bölge'nin kontrolü TSK'da

120 saatin sonunda YPG, bölgeden çekilirse harekat sona erecek. Güvenli Bölge'nin kontrolü TSK'da olacak. İlk etapta 2 milyon Suriyeli'nin bölgeye dönmesi sağlanacak. Askeri birlikler ise hem sürecin takibi hem de olası saldırılara karşı teyakkuzda.

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