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Boris Jonhson'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD ile varılan anlaşma ile ilgili yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu olması nedeniyle "Osmanlı Torunu" olarak tanınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ABD ile varılan mutabakat sonucu Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Zaiyatı en aza indirecektir"

Boris Johnson, "Operasyona ara verilmesini memnuniyetle karşılıyorum. ABD ile varılan anlaşma zaiyatı en aza indirecektir" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu engellemek için 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı. Harekatın 9'uncu gününde Türkiye'ye gelen Trump'ın A Takımı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir toplantı gerçekleştirmiş, toplantıdan harekata 120 saatliğine ara verilmesi kararı çıkmıştı. ABD heyeti, bu süre zarfında terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den çekileceğini taahhüt etmişti.

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