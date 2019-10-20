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Telefon diplomasisi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Boris Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel ilişkiler ve ABD ile varılan mutabakat ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Türkiye-ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde belirlenen süre içinde terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölge dışına çekilmesi, ağır silahlarının toplanması, tahkimatlarının ve mevzilerinin kullanılamaz hale getirilmesi hususlarının yakından takip edildiğini ifade etti.

Ağır silahları bırakacak ve tahkimatları yok edilecek

ABD ile varılan anlaşma gereği YPG'nin salı gününe kadar bölgeden çekilmesi gerekiyor. Anlaşmaya göre YPG ağır silahları bırakacak ve tahkimatları yok edilecek. YPG'nin bölgeden çekilmesi sonrası harekat sona erecek ve Güvenli Bölge'nin kontrolü TSK'ya devredilecek.

Bölgeden gelen son dakika haberlerine göre YPG konvoy halinde bölgeyi terk ediyor.

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