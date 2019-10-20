YPG'ye destek! ABD askerleri YPG armasıyla böyle poz verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla çekilmeye başlayan ABD askerleri, YPG arması takarak objektiflere poz verdi. YPG'li teröristlerin yanında olduklarını böylelikle bir kez daha göstermiş oldular.

Barış Pınarı Harekatı, 17 Ekim'de ABD ile varılan mutabakat gereği 5 gün süreyle durdurulmuştu. Mutabakat gereği, YPG'li teröristler güvenli bölgeden çekiliyor.

YPG armasıyla poz verdiler

Trump'ın aldığı karar doğrultusunda Suriye'deki ABD askerleri, üsleri boşaltmaya başladı. Bu kapsamda terör örgütü YPG'nin yanından ayrılan ABD askerleri, yola çıkarken teröristlerin yanında olduklarını bir kez daha gösterdi. ABD'liler, kollarındaki YPG armalarıyla objektiflere poz verdi.

Kontrol TSK'da olacak

ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmaya göre, YPG'li teröristler Türkiye sınırından uzaklaşarak güneye inecek. 32 kilometrelik güvenli bölgenin hakimiyeti Türkiye'de olacak.