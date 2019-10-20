Fenerbahçe Beko Bahçeşehir Koleji'ni yenerek 4'te 4 yaptı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Bahçeşehir Koleji'ni 74-60 mağlup ederek ligde 4'te 4 yaptı. Maçın en skorer ismi 19 sayı ile Bahçeşehir Koleji'nden JaJuan Johnson oldu.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Erşan Kartal, Sinan Üşgüder, Sinem Tetik
Fenerbahçe Beko: Westermann 3, De Colo 7, Melih Mahmutoğlu 2, Williams 8, Lauvergne 13, Efe Ergi Tırpancı 1, Ekrem Sancaklı 7, Ali Muhammed 3, Ahmet Düverioğlu 8, Sloukas 10, Berkay Candan 12, İsmail Karabilen
Bahçeşehir Koleji: Cevat Alper Özcan 2, Muhammed Doğan Şenli 2, Hardy 6, Johnson 19, Armand 10, Golden 7, Can Altıntığ, Altan Erol 5, Clark 9, Abdülkadir Gülşen
1.Periyot': 13-7
Devre: 33-26
3.Periyot: 58-41
5 faul: 34.18 Clark (Bahçeşehir Koleji)
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dünya'nın en yakışıklı 20 futbolcusu! Listede Türkiye'den bir isim