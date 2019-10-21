Erdoğan'dan 120 saat uyarısı! Kaldığı yerden devam eder

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saatlik ara verildiğini ve verilen sözlerin tutulması gerektiğini söyledi. Erdoğan, örgütün bölgeyi boşaltmaması halinde operasyona devam edileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yapılan mutabakattaki 120 saati hatırlatarak, anlaşmaya uyulmaması halinde Barış Pınarı Harekatı'na kaldığı yerden devam edileceğini söyledi. Erdoğan, operasyonun sürdüğü 9 günde bin 500 kilometrelik alanın terör örgütünden temizlendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen 'Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı' programında konuştu. Türkiye'nin 17 yıl öncesinin Türkiye'si olmadığını söyleyen Erdoğan, milletin bu dönem içerisinde tekrardan öz güven ve cesarete kavuştuğunu kaydetti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından bazı satır başları;

"Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru söz konusu olduğunda kimsenin icazetini arama ihtiyacı hissetmiyoruz. İşte 9 Ekim tarihinde başlattığımız Barış Pınarı Harekatıyla ülkemizin bu tavizsiz duruşunu bir kez daha ortaya koyduk. Türkiye'nin iradesini yumuşak ve sert gücünü, operasyon kabiliyetini, askeri imkan ve yeteneklerini tüm dünyaya gösterdik. Silahlı kuvvetlerimizin kahramanlıkları ve Suriye Milli Ordusundaki kardeşlerimizin mücadeleleriyle kısa sürede sahada büyük bir başarıya imzayı attık

"Bölgede tüm önlemleri alıyoruz"

Sadece 9 gün içinde bir kısmı üst düzey 765 teröristi etkisiz hale getirerek bin 500 kilometrekarelik alanı örgütün zulmünden kurtardık. Rasulayn ve Tel Abyad'ın da içinde olduğu toplam 111 yerleşim birimini kontrol altına aldık. Bölgede yaşayan kardeşlerimizin herhangi bir sıkıntı yaşamaması için başta gıda, sağlık ve güvenlik olmak üzere gereken tüm önlemleri alıyoruz. Kızılayımız, AFAD'ımız, Sağlık Bakanlığımız ve sivil toplum kuruluşlarımız yardım çalışmalarına başladı.

Erdoğan'dan 120 saat uyarısı

Şu anda 13 maddelik ortak bildirinin 120 saatlik bir süreci var. Bunun yarıdan fazlası geride kaldı. Buna uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda biz tekrar Barış Pınarı Harekatı'nı bırakılan yerden aynen devam ettiririz. Bunu, Sayın Trump'ın gönderdiği heyete zaten söyledim. Diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelere aynen söyledim. Bunun yanında salı günü Soçi'deyiz, Sayın Putin'le de bunları tekrar konuşacağız. Attığımız bu adımların hepsi de sadece topraklarımızı korumaya yöneliktir, teröristlerin bize taciz atışlarına karşıdır ve kendi evlatlarımızı korurken, teröre karşı da bir mücadelenin adıdır. Dünya, teröre karşı mücadele vermiyor mu? Lafa geldiği zaman veriyor, Türkiye verdiği zaman niye rahatsız oluyorsunuz? Bu mücadeleyi vereceğiz. Bölücü terör örgütünün yandaşları dışında, tüm Türkiye bu kritik dönemde gerçekten alkışlanacak bir dayanışma sergilemiştir.

"Terör örgütüyle anlaşmadık, ABD ile anlaştık"

Bunun yanında harekat, bölgemize yönelik emperyalist senaryoları da darmadağın etmiştir. Böylece ülkemiz, hem kendi güvenliğini hem de Suriye'nin toprak bütünlüğünü garanti altına alacak hayati önemde bir adım atmıştır. Perşembe günü ABD ile vardığımız mutabakat ise sahadaki başarımızın diplomasi masasına bir yansımasından ibarettir. Güvenli bölge ilan ettiğimiz yerlerin, tekrar ediyorum, 120 saat içerisinde tamamen boşaltılması noktasında ABD ile anlaştık. Perşembe gecesinden bu yana bu süre işliyor. İlgili birimlerimizle sahadaki gelişmeleri yakından takip ediyorum. 12 saatin bitiminde şayet Amerika ile anlaşmaya vardığımız hususlarda... Dikkat edin, terör örgütüyle anlaşmadık, ABD ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, öyle bir şey yok.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson görüşmesi

Dedik ki: 'Bakın bizi anlayın, teröristlerin yanında yer almayın. Biz NATO'da sizlerle beraberiz. Bu terör örgütleri eğer NATO'ya girdiyse ondan haberimiz yok. Lütfen bu konularda hassas olun ve mücadeleyi hep beraber vermemiz lazım.' Amerikalı müttefiklerimizden beklentimiz Türkiye'ye verdikleri sözlere bu sefer bağlı kalmalarıdır. Daha önce Münbiç'te yapılan oyalama taktiklerinin ülkemize kaybettirdiği zaman ortadadır. Bu tarz yanlış hesapların bir daha tekrarlanmamasını istiyoruz. Türkiye olarak 17 Ekim mutabakatının Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sıçrama tahtası olmasını arzu ediyoruz. İnşallah iki köklü müttefike yaraşır şekilde iş birliğimizi ticaretten terörle mücadeleye kadar her alanda daha da güçlendireceğiz. Artık sorunlara değil, her iki ülkenin de menfaatine olan pozitif gündemlere odaklanmayı istiyoruz."